Dans le ciel de ton bleu (autour de l’artiste Rachid Koraïchi) Beyti Ma Maison Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère Dans le ciel de ton bleu (autour de l’artiste Rachid Koraïchi) Beyti Ma Maison Grenoble, 12 juillet 2023, Grenoble. Dans le ciel de ton bleu (autour de l’artiste Rachid Koraïchi) Mercredi 12 juillet, 15h30 Beyti Ma Maison Avec l’association Beyti Explorons le jardin de symboles de l’artiste algérien contemporain Rachid Koraïchi : lettres arabes, berbères ou imaginaires, chiffres, inscriptions rupestres, écritures talismaniques… dans son creuset tout fusionne dans le bleu et l’indigo, pour exprimer un message d’humanisme et de fraternité. En résonance avec « En attendant Omar Gatlato », exposition collective au Magasin CNAC du 7 avril au 15 octobre 2023. Beyti Ma Maison 13 rue Henri le Chatelier 38000 grenoble Grenoble 38000 Berriat Saint-Bruno Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.beytimamaison.org/contact/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@magasin-cnac.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T15:30:00+02:00 – 2023-07-12T17:00:00+02:00

2023-07-12T15:30:00+02:00 – 2023-07-12T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Beyti Ma Maison Adresse 13 rue Henri le Chatelier 38000 grenoble Ville Grenoble Departement Isère Lieu Ville Beyti Ma Maison Grenoble

Beyti Ma Maison Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/