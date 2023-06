Goubahi, tu me suis ? Beyti Ma Maison Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère Goubahi, tu me suis ? Beyti Ma Maison Grenoble, 30 juin 2023, Grenoble. Goubahi, tu me suis ? Vendredi 30 juin, 14h00 Beyti Ma Maison Atelier mené par l’association Beyti En Algérie, du chaabi à la musique savante, le rythme Goubahi s’invite à toutes les danses. C’est celui-là que tu joueras, au bendir et à la derbouka ! En résonance avec « En attendant Omar Gatlato », exposition collective au Magasin CNAC du 7 avril au 15 octobre 2023. Beyti Ma Maison 13 rue Henri le Chatelier 38000 Grenoble Grenoble 38000 Berriat Saint-Bruno Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.beytimamaison.org/contact/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

