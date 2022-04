Beyssenac en scène ! Beyssenac Beyssenac Catégories d’évènement: Beyssenac

Corrèze

Beyssenac en scène ! Beyssenac, 30 avril 2022, Beyssenac. Beyssenac en scène ! Beyssenac

2022-04-30 – 2022-04-30

Beyssenac Corrèze Beyssenac 20h30 à la salle polyvalente.

Tarifs : 6 €, gratuit pour les moins de 10 ans. Spectacle annuel du comité des fêtes de Beyssenac (théâtre et danse).

Avec Lé Z’enfants d’abord (troupe de Beyssenac), et la troupe du Saut-Ruban (troupe de Saint-Mesmin). 20h30 à la salle polyvalente.

Tarifs : 6 €, gratuit pour les moins de 10 ans. Beyssenac

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Beyssenac, Corrèze Autres Lieu Beyssenac Adresse Ville Beyssenac lieuville Beyssenac

Beyssenac Beyssenac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beyssenac/

Beyssenac en scène ! Beyssenac 2022-04-30 was last modified: by Beyssenac en scène ! Beyssenac Beyssenac 30 avril 2022

Beyssenac