Randonnée patrimoine Beyssenac beyssenac Beyssenac Catégories d’Évènement: Beyssenac

Corrèze Randonnée patrimoine Beyssenac beyssenac Beyssenac, 2 novembre 2023, Beyssenac. Randonnée patrimoine Beyssenac Jeudi 2 novembre, 14h00 beyssenac 4€ / 2€ / gratuit Venez découvrir le patrimoine et l’histoire de la commune de Beyssenac au cours d’une randonnée commentée avec un guide du Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise !

Difficulté facile / distance 5 km environ / durée 2h30 / tarifs : 4 € – 2 € – gratuit

Rdv devant l’église de Beyssenac à 14h

Renseignements : 05 55 84 95 66 / pah@vezereardoise.fr beyssenac beyssenac Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:pah@vezereardoise.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T16:30:00+01:00

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T16:30:00+01:00 sortie randonnée patrimoine Pah Vézère Ardoise Détails Catégories d’Évènement: Beyssenac, Corrèze Autres Lieu beyssenac Adresse beyssenac Ville Beyssenac Departement Corrèze Lieu Ville beyssenac Beyssenac latitude longitude 45.403632;1.285634

beyssenac Beyssenac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beyssenac/