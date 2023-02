Beyoncé – Renaissance World Tour STADE DE FRANCE PARIS Catégories d’Évènement: Paris

Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente BEYONCE Beyoncé fait son grand retour en France et se produira à l'Orange Vélodrome ! Aujourd'hui, Beyoncé annonce sa tournée ! L'icône internationale de la pop sera présente à l'Orange Vélodrome le 11 juin 2023 pour un concert exceptionnel dans le cadre de sa tournée Renaissance World Tour.COMMANDES LIMITEES A 4 PLACES MAXIMUMLes e-tickets définitifs seront envoyés par e-mail, quelques jours avant l'évènement

Aujourd’hui, Beyoncé annonce sa tournée ! L’icône internationale de la pop sera présente à l’Orange Vélodrome le 11 juin 2023 pour un concert exceptionnel dans le cadre de sa tournée Renaissance World Tour. COMMANDES LIMITEES A 4 PLACES MAXIMUM

Les e-tickets définitifs seront envoyés par e-mail, quelques jours avant l'évènement .79.6 EUR79.6.

