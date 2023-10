Semaine du développement durable : projection du film « Le Chêne » Beynat, 3 novembre 2023, Beynat.

Beynat,Corrèze

Un film remarquable à voir en famille

Une ode superbe à la nature, « un bijou poétique », un documentaire spectaculaire qui dévoile sur plusieurs saisons la vie animale dans et autour de ce « roi de la forêt », peuplé d’habitants..

A remarkable film for the whole family

A superb ode to nature, « a poetic jewel », a spectacular documentary that reveals over several seasons the animal life in and around this « king of the forest », populated by inhabitants.

Una película extraordinaria para toda la familia

Una soberbia oda a la naturaleza, « una joya poética », un documental espectacular que revela a lo largo de varias temporadas la vida animal en este « rey de los bosques » y sus alrededores, poblados de habitantes.

Ein bemerkenswerter Film, den man mit der ganzen Familie sehen kann

Eine großartige Ode an die Natur, « ein poetisches Juwel », ein spektakulärer Dokumentarfilm, der über mehrere Jahreszeiten hinweg das Tierleben in und um diesen « König des Waldes » enthüllt, der von Bewohnern bevölkert wird.

