La « Midi Corrézienne » – ensemble contre le cancer Beynat, 28 octobre 2023, Beynat.

Beynat,Corrèze

Randonnées pédestres et VTT :

Pédestres : 5km départ 10h, 12 km départ 9h

Vtt : 30 km départ 8h50.

Accueil dès 8h.

Possibilité de pique niquer.

Inscription en ligne sur https://bit.ly/3Pz5oZI.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Hiking and mountain biking:

Pedestrian: 5km start 10am, 12km start 9am

Mountain biking: 30 km starting at 8:50 a.m.

Welcome from 8am.

Picnic facilities available.

Online registration at https://bit.ly/3Pz5oZI

Paseos a pie y en bicicleta de montaña

Peatón: 5 km a partir de las 10.00 h, 12 km a partir de las 9.00 h

Bicicleta de montaña: 30 km a partir de las 8.50 h.

Bienvenida a partir de las 8h.

Posibilidad de picnic.

Inscripción en línea en https://bit.ly/3Pz5oZI

Wanderungen zu Fuß und mit dem Mountainbike :

Wandern: 5 km Start 10 Uhr, 12 km Start 9 Uhr

Mountainbike: 30 km Abfahrt 8:50 Uhr.

Empfang ab 8 Uhr.

Möglichkeit zum Picknick.

Online-Anmeldung unter https://bit.ly/3Pz5oZI

Mise à jour le 2023-10-02 par Corrèze Tourisme