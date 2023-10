Semaine du développement durable : reportage et débat Beynat, 25 octobre 2023, Beynat.

Beynat,Corrèze

« Forêts française en quête d’avenir » un fil-reportage de 50 min sur TV public-Sénat ( 2022) qui interroge sur la gestion des forêts française, leur avenir dans le contexte du changement climatiques et les solutions proposées par les acteurs de la filière

Le débat qui suivra sera animé par Frédéric Bordes, président du « fonds forestier en Limousin » qui mène une action sur la problématique du changement climatique sur une gestion durable de la forêt limousine.

« Forêts française en quête d’avenir », a 50-minute report on TV public-Sénat ( 2022) which examines the management of French forests, their future in the context of climate change and the solutions proposed by players in the sector

The debate that follows will be moderated by Frédéric Bordes, President of the « Fonds forestier en Limousin », which is taking action on the issue of climate change and the sustainable management of Limousin forests

« Forêts française en quête d’avenir » (Bosques franceses en busca de futuro), un reportaje de 50 minutos en TV public-Sénat (2022) que analiza la gestión de los bosques franceses, su futuro en el contexto del cambio climático y las soluciones propuestas por los agentes del sector

El debate posterior estará moderado por Frédéric Bordes, Presidente del « Fonds forestier en Limousin », que interviene en la cuestión del cambio climático y la gestión sostenible de los bosques de Limousin

« Forêts française en quête d’avenir » eine 50-minütige Fil-Reportage auf TV public-Senat ( 2022), die nach der Bewirtschaftung der französischen Wälder, ihrer Zukunft im Kontext des Klimawandels und den von den Akteuren der Branche vorgeschlagenen Lösungen fragt

Die anschließende Debatte wird von Frédéric Bordes, dem Vorsitzenden des « Fonds forestier en Limousin », geleitet, der eine Aktion zur Problematik des Klimawandels über eine nachhaltige Bewirtschaftung des limousinischen Waldes durchführt

Mise à jour le 2023-09-30 par Corrèze Tourisme