Semaine du développement durable : théâtre Beynat, 7 octobre 2023, Beynat.

Beynat,Corrèze

» Ma vie sur un plateau » par la Cie Kélidone. La vie et l’œuvre de Marius Vazeilles. Un spectacle hommage à un éminent forestier de la première moitié du 20ième siècle, Marius Vazeilles, une personnalité fascinante et hors du commun ! dont l’oeuvre et l’expertise furent avant-gardistes sur le plateau des Millevaches et dignes d’intérêt encore aujourdh’ui. Interprété par deux comédiens : Claude Montagné et Sylvie Peyronnet. Un portrait à trois faces : le forestier, l’archéologue et le politique.

2023-10-07

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



« Ma vie sur un plateau » by Cie Kélidone. The life and work of Marius Vazeilles. A tribute to an eminent forester of the first half of the 20th century, Marius Vazeilles, a fascinating and unusual personality whose work and expertise were avant-garde on the Millevaches plateau and are still of interest today. Performed by two actors: Claude Montagné and Sylvie Peyronnet. A portrait with three sides: the forester, the archaeologist and the politician

« Ma vie sur un plateau » (Mi vida en un escenario) por la Cie Kélidone. Vida y obra de Marius Vazeilles. Homenaje a un eminente silvicultor de la primera mitad del siglo XX, Marius Vazeilles, personalidad fascinante e insólita cuyo trabajo y pericia fueron pioneros en la meseta de Millevaches y siguen siendo de interés hoy en día. Interpretado por dos actores: Claude Montagné y Sylvie Peyronnet. Un retrato con tres caras: el silvicultor, el arqueólogo y el político

« Mein Leben auf einem Tablett » von der Cie Kélidone. Das Leben und Werk von Marius Vazeilles. Eine Hommage an einen bedeutenden Förster aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Marius Vazeilles, eine faszinierende und außergewöhnliche Persönlichkeit, dessen Werk und Expertise auf dem Plateau des Millevaches avantgardistisch waren und auch heute noch Beachtung finden. Dargestellt von zwei Schauspielern: Claude Montagné und Sylvie Peyronnet. Ein Porträt mit drei Seiten: der Forstwirt, der Archäologe und der Politiker

