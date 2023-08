Conférence « Ni dieu, ni maître, du sang…la bande à Bonnot » Beynat, 25 août 2023, Beynat.

Une conférence d’Olivier Ruyssen, haut magistrat honoraire

Grâce à lui, les affaires et les procès Villemain, Pétain, Dominici, Dreyfus, Petiot, Landru et d’autres encore n’ont plus de secret

Un groupe anarchiste et criminel français qui opéra à la fin de la Belle Époque, de 1911 à 1912, multipliant les casses sanglants et les meurtres en utilisant les premières autos de l’époque dont la police ne dispose pas encore

Une épopée tragique de « bandits en auto » qui « va s’inscrire en lettres de sang »

Libre et gratuit.

A lecture by Olivier Ruyssen, honorary high magistrate

Thanks to him, the cases and trials of Villemain, Pétain, Dominici, Dreyfus, Petiot, Landru and others are no longer a secret

A French anarchist and criminal group that operated at the end of the Belle Époque, from 1911 to 1912, multiplying bloody robberies and murders using the first cars of the era not yet available to the police

A tragic epic of « bandits in cars » that « will be written in letters of blood »

Free of charge

Una conferencia de Olivier Ruyssen, alto magistrado honorario

Gracias a él, los casos y procesos de Villemain, Pétain, Dominici, Dreyfus, Petiot, Landru y otros han dejado de ser un secreto

Un grupo anarquista y criminal francés que actuó a finales de la Belle Époque, de 1911 a 1912, llevando a cabo sangrientos robos y asesinatos utilizando los primeros coches de la época, que aún no estaban a disposición de la policía

Una trágica epopeya de « bandidos en coche » que « se escribirá con letras de sangre »

Gratis

Ein Vortrag von Olivier Ruyssen, ehrenamtlicher hoher Richter

Dank ihm sind die Affären und Prozesse von Villemain, Pétain, Dominici, Dreyfus, Petiot, Landru und anderen kein Geheimnis mehr

Eine französische anarchistische und kriminelle Gruppe, die am Ende der Belle Époque von 1911 bis 1912 operierte und blutige Raubüberfälle und Morde verübte, wobei sie die ersten Autos der damaligen Zeit benutzte, die der Polizei noch nicht zur Verfügung standen

Ein tragisches Epos von « Banditen in Autos », das « in Blut geschrieben werden wird »

Frei und kostenlos

