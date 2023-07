Marché de producteurs de pays à Beynat festif et gourmand Beynat, 4 juillet 2023, Beynat.

Beynat,Corrèze

Les Beynatois vous proposent des marchés de producteurs de pays festifs tous les mardis en soirée. Vente directe du producteur aux consommateurs. Des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition afin de consommer sur place les produits du marché. Le tout en musique..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 20:00:00. EUR.

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Beynatois propose you festive markets of producers of country every Tuesday in evening. Direct sale from the producer to the consumers. Tables, benches, barbecues are at your disposal in order to consume on the spot the products of the market. All in music.

Los habitantes de Beynat le ofrecen festivos mercados agrícolas locales todos los martes por la tarde. Venta directa del productor al consumidor. Mesas, bancos y barbacoas a su disposición para que pueda comer los productos del mercado in situ. Todo al son de la música.

Die Beynatois bieten Ihnen jeden Dienstagabend festliche Märkte mit Erzeugern aus dem Land an. Direktverkauf vom Erzeuger an die Verbraucher. Tische, Bänke und Grills stehen zu Ihrer Verfügung, damit Sie die Produkte des Marktes vor Ort verzehren können. Das Ganze wird von Musik begleitet.

Mise à jour le 2023-06-26 par Corrèze Tourisme