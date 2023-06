Foire primée aux veaux de lait Beynat, 26 juin 2023, Beynat.

Beynat,Corrèze

La race limousine à l’honneur !.

2023-06-26

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Limousin breed in the spotlight!

La raza Limusín en el punto de mira

Die Limousin-Rasse im Rampenlicht!

