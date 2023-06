Randonnée pédestre Beynat, 18 juin 2023, Beynat.

Beynat,Corrèze

Randonnée pédestre « Lac de Miel » de 8 km

Durée 2H, difficulté moyenne.

Départ à 14H00 de la place de la mairie de Forgès pour covoiturage..

Dimanche 2023-06-18 à 14:50:00 ; fin : 2023-06-18 . .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



8 km « Lac de Miel » hiking trail

Duration 2H, medium difficulty.

Departure at 2.00 pm from Forgès town hall square for car pooling.

Paseo « Lac de Miel » de 8 km

Duración 2 horas, dificultad media.

Salida a las 14:00 de la plaza del ayuntamiento de Forgès para compartir coche.

Wanderung « Lac de Miel » von 8 km

Dauer 2H, mittlerer Schwierigkeitsgrad.

Abfahrt um 14H00 vom Rathausplatz in Forgès, um Fahrgemeinschaften zu bilden.

Mise à jour le 2023-06-04 par OT de Beaulieu sur Dordogne