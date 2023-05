Festival du Conte « Coquelicontes », 28 mai 2023, Beynat.

Depuis 1997, le festival régional itinérant Coquelicontes s’attache à diffuser la culture dans nos territoires ruraux, au plus près des habitants. L’oralité est une part importante de notre patrimoine, un vecteur de lien social et un enjeu culturel. Plus que jamais, les contes permettent de stimuler l’imagination comme une parenthèse enchantée, de comprendre le monde où nous vivons pour mieux l’appréhender et en

devenir l’acteur. En 2023, Coquelicontes reprend ses quartiers habituels au printemps comme un symbole de renouveau et de nouvelles rencontres. Le festival, organisé par les Départements de la Corrèze et de la

Creuse avec l’appui de l’Association Conte en Creuse et des structures partenaires, nous revient du 16 au 28 mai 2023, avec un programme toujours plus riche et diversifié..

Dimanche 2023-05-28 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-28 . .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Since 1997, the regional travelling festival Coquelicontes has been committed to spreading culture in our rural territories, as close as possible to the inhabitants. The oral tradition is an important part of our heritage, a vector of social link and a cultural stake. More than ever, tales allow us to stimulate our imagination like an enchanted parenthesis, to understand the world we live in so as to better apprehend it and to become its actor

and become an actor. In 2023, Coquelicontes will take place in the spring as a symbol of renewal and new encounters. The festival, organized by the Departments of Corrèze and Creuse

Creuse with the support of the Association Conte en Creuse and its partners, returns to us from May 16 to 28, 2023, with an ever richer and more diversified program.

Desde 1997, el festival regional itinerante Coquelicontes apuesta por la difusión de la cultura en nuestras zonas rurales, lo más cerca posible de sus habitantes. La tradición oral es una parte importante de nuestro patrimonio, un vector de cohesión social y un reto cultural. Más que nunca, contar cuentos nos permite estimular nuestra imaginación como un interludio encantado, comprender el mundo en el que vivimos para entenderlo mejor y convertirnos en actores del mismo

y convertirnos en actores del mismo. En 2023, Coquelicontes volverá a su emplazamiento primaveral habitual como símbolo de renovación y nuevos encuentros. El festival, organizado por los departamentos de Corrèze y Creuse

Creuse con el apoyo de la Asociación Conte en Creuse y sus socios, volverá del 16 al 28 de mayo de 2023, con un programa cada vez más rico y diverso.

Seit 1997 bemüht sich das regionale Wanderfestival Coquelicontes um die Verbreitung von Kultur in unseren ländlichen Gebieten, so nah wie möglich an den Einwohnern. Die mündliche Überlieferung ist ein wichtiger Teil unseres Erbes, ein Vektor für soziale Bindungen und eine kulturelle Herausforderung. Mehr denn je ermöglichen es Märchen, die Vorstellungskraft wie eine verzauberte Auszeit anzuregen, die Welt, in der wir leben, zu verstehen, um sie besser zu begreifen und ihr Akteur zu werden

zum Akteur zu werden. Im Jahr 2023 kehrt Coquelicontes als Symbol der Erneuerung und neuer Begegnungen zu seinem gewohnten Platz im Frühjahr zurück. Das Festival wird von den Départements Corrèze und Creuse organisiert

Creuse mit Unterstützung der Association Conte en Creuse und der Partnerstrukturen organisiert wird, kehrt vom 16. bis 28. Mai 2023 mit einem immer reichhaltigeren und vielfältigeren Programm zu uns zurück.

Mise à jour le 2023-05-14 par OT de Beaulieu sur Dordogne