Une soirée insolite et prestigieuse : Art et vin, 27 mai 2023, Beynat.

Un cabaret séduisant, fleurs et bougies, nappes et belle vaisselle …

La Nature vue et dite sur tous les tons et sous toutes ses formes …

Une subtile interaction entre les comédiens qui donnent le change avec passion …

Des œuvres célèbres, intimistes, sérieuses, comiques …autour de Musset, Nerval, Rimbaud, Duneton, Saint-Exupéry, Apollinaire et bien d’autres !

“Humour champêtre et poésie de jardin” à savourer, le verre à la main ! Avec la dégustation des meilleurs vins d’un vignoble prestigieux …l’intervention d’une vigneronne… et des tapas, pour « tenir le coup » !

Réservation obligatoire avant le 23 mai..

Samedi 2023-05-27 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A seductive cabaret, flowers and candles, tablecloths and beautiful dishes?

Nature seen and told in all its tones and forms ?

A subtle interaction between the actors who give the change with passion ?

Famous works, intimist, serious, comical ? around Musset, Nerval, Rimbaud, Duneton, Saint-Exupéry, Apollinaire and many others!

country humor and garden poetry? to be savored, glass in hand! With the tasting of the best wines of a prestigious vineyard? the intervention of a winemaker? and tapas, to « hold the blow »!

Reservation required before May 23.

Un cabaret seductor, flores y velas, manteles y hermosos platos?

La naturaleza vista y contada en todos sus tonos y formas ?

¿Una sutil interacción entre los actores que dan el cambio con pasión?

Obras célebres, íntimas, serias, cómicas de Musset, Nerval, Rimbaud, Duneton, Saint-Exupéry, Apollinaire ¡y muchos más!

humor campestre y poesía de jardín… ¡para saborear con una copa en la mano! Con una degustación de los mejores vinos de un prestigioso viñedo… una intervención del enólogo… y tapas, ¡para « aguantar »!

Reserva obligatoria antes del 23 de mayo.

Ein verführerisches Kabarett mit Blumen und Kerzen, Tischdecken und schönem Geschirr?

Die Natur, gesehen und gesagt in allen Tonlagen und Formen?

Eine subtile Interaktion zwischen den Schauspielern, die sich mit Leidenschaft die Klinke in die Hand geben?

Berühmte, intime, ernste und komische Werke von Musset, Nerval, Rimbaud, Duneton, Saint-Exupéry, Apollinaire und vielen anderen!

ländlicher Humor und Gartenpoesie? mit einem Glas in der Hand genießen! Mit der Verkostung der besten Weine eines renommierten Weinguts, dem Vortrag einer Winzerin und Tapas, um den Tag zu überstehen

Reservierungen sind bis zum 23. Mai erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-14 par OT de Beaulieu sur Dordogne