Concert Jean-Claude BORELLY, 30 avril 2023, Beynat.

La légende internationale de la trompette Jean-Claude Borelly donnera un concert inédit à l’Eglise saint Pierre Dumoulin Borie..

Dimanche 2023-04-30 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-30 . .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The international trumpet legend Jean-Claude Borelly will give an original concert at the Church of Saint Pierre Dumoulin Borie.

La leyenda internacional de la trompeta Jean-Claude Borelly ofrecerá un concierto único en la iglesia de Saint Pierre Dumoulin Borie.

Die internationale Trompetenlegende Jean-Claude Borelly wird in der Kirche Saint Pierre Dumoulin Borie ein völlig neues Konzert geben.

