Concert CHIMENE BADI Beynat, vendredi 27 septembre 2024.

Concert CHIMENE BADI Beynat Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-27 21:00:00

fin : 2024-09-27

Chimène Badi en concert à Beynat.

Vous PRÉRÉSERVEZ en téléphonant au 07.86.74.80.70.

Vous établissez votre règlement 35€ x le nombre de places = chèque à l’ordre des Bruyères 19190 Beynat

Pour le retour des billets, vous joindrez une enveloppe timbrée et rédigée à votre adresse. ‼️Pour en garantir au mieux la réception dans les meilleurs délais, afin d’éviter tout risque d’erreur d’adresse, nous attirons votre attention sur le fait que cette condition est impérative pour la validation des réservations.

Vous mettez l’enveloppe retour ainsi que le chèque dans une enveloppe envoyée à Club des BRUYERES 45 rue de la Mairie 19190 BEYNAT.

A réception, votre réservation sera traitée, et l’envoi des billets effectué dans les meilleurs délais.

Le comité d’organisation vous remercie et se fera un plaisir de vous rencontrer lors de ce concert exceptionnel!!!

EUR.

Le bourg

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



L’événement Concert CHIMENE BADI Beynat a été mis à jour le 2024-01-16 par Corrèze Tourisme