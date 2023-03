Conférence – L’affaire du “corbeau” de Tulle ou “l’œil de tigre” Beynat Catégorie d’Évènement: Beynat

2023-03-31 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-31 Beynat . De 1917 à 1921, une vague de plus d’une centaine de lettres anonymes et calomnieuses sème la terreur dans la préfecture de la Corrèze, bouscule le “huit-clos tulliste” et va très vite défrayer la chronique nationale. Il faudra 4 ans au terme d’une difficile enquête pour démasquer une discrète employée de la Préfecture de la Corrèze, Angèle Laval qui aura terroriser la ville et à l’origine de 2 morts . Le procès eu lieu il y a juste 100 ans et cette histoire servi de base au scénario du film de Henri-Georges Clouzot : “Le Corbeau” (1942). Par une conférencière passionnante, Francette Vigneron. Beynat

