Concert de Noël Beynac, 1 décembre 2023, Beynac.

Beynac,Haute-Vienne

La mairie organise un concert de Noël dans l’église de Beynac.

Rendez-vous à 16h pour venir passer un bon moment avec les chorales Point d’Orgue d’Aixe-sur-Vienne et de Verneuil-sur-Vienne et le club musical du Limousin Atout Choeur.

Un vin chaud sera offert en fin de concert.

L’entrée est gratuite pour tous..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:30:00. EUR.

Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Mairie is organizing a Christmas concert in Beynac church.

Join us at 4 p.m. for an enjoyable concert featuring the Point d’Orgue choirs from Aixe-sur-Vienne and Verneuil-sur-Vienne, and the Limousin music club Atout Choeur.

Mulled wine will be served at the end of the concert.

Admission is free for all.

El Ayuntamiento organiza un concierto de Navidad en la iglesia de Beynac.

Venga a las 16:00 h y disfrute de un concierto de los coros Point d’Orgue de Aixe-sur-Vienne y Verneuil-sur-Vienne y del club musical lemosín Atout Choeur.

Al final del concierto se servirá vino caliente.

La entrada es gratuita.

Die Stadtverwaltung organisiert ein Weihnachtskonzert in der Kirche von Beynac.

Treffen Sie sich um 16 Uhr, um eine schöne Zeit mit den Chören Point d’Orgue aus Aixe-sur-Vienne und Verneuil-sur-Vienne und dem Limousin-Musikclub Atout Choeur zu verbringen.

Am Ende des Konzerts wird ein Glühwein angeboten.

Der Eintritt ist für alle kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Val de Vienne