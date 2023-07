Le récital déconcertant de Lulu Bris Beynac, 13 juillet 2023, Beynac.

Beynac,Haute-Vienne

La Compagnie Furiosa sera de passage en Val de Vienne les mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 juillet avec son mini-festival Pop Up.

Jeudi 13 juillet, rendez-vous dans la salle des fêtes de Beynac à 19h30 pour le récital déconcertant de Lulu Bris, un concert de chansons pour marmots dès 6 ans accompagnés de leurs parents.

Durée du spectacle: 60 minutes.

Une restauration et une buvette sont assurées sur place par des food-trucks.

Ce spectacle est gratuit et sans réservation.

Renseignements sur la programmation auprès de la Compagnie Furiosa: 07 86 08 42 83 – popup@furiosart.com – www.furiosart.com..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 20:30:00. EUR.

Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Compagnie Furiosa will be in the Val de Vienne on Tuesday July 11, Wednesday July 12 and Thursday July 13 with its Pop Up mini-festival.

On Thursday July 13, Beynac village hall will host a disconcerting recital by Lulu Bris at 7.30pm, a concert of songs for children aged 6 and over, accompanied by their parents.

Show lasts 60 minutes.

Food and refreshments will be served on site by food-trucks.

This show is free of charge and requires no reservation.

Program information from Compagnie Furiosa: 07 86 08 42 83 – popup@furiosart.com – www.furiosart.com.

La Compagnie Furiosa estará en el Val de Vienne el martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de julio con su minifestival Pop Up.

El jueves 13 de julio, acuda a las 19:30 h a la sala de fiestas de Beynac para asistir al desconcertante recital de Lulu Bris, un concierto de canciones para niños a partir de 6 años acompañados de sus padres.

El espectáculo dura 60 minutos.

Los food-trucks servirán comida y refrescos in situ.

Este espectáculo es gratuito y no es necesario reservar.

Para información sobre el programa, póngase en contacto con la Compagnie Furiosa: 07 86 08 42 83 – popup@furiosart.com – www.furiosart.com.

Die Compagnie Furiosa wird am Dienstag, den 11., Mittwoch, den 12. und Donnerstag, den 13. Juli mit ihrem Minifestival Pop Up im Val de Vienne gastieren.

Am Donnerstag, dem 13. Juli, treffen Sie sich um 19.30 Uhr im Festsaal von Beynac zu einem verblüffenden Liederabend von Lulu Bris, einem Konzert für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung ihrer Eltern.

Dauer des Auftritts: 60 Minuten.

Foodtrucks sorgen vor Ort für Essen und Trinken.

Die Veranstaltung ist kostenlos und erfordert keine Reservierung.

Informationen über das Programm erhalten Sie bei der Compagnie Furiosa: 07 86 08 42 83 – popup@furiosart.com – www.furiosart.com.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Val de Vienne