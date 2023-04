Visite découverte du village de Beynac Beynac-et-Cazenac Beynac-et-Cazenac Catégories d’Évènement: Beynac-et-Cazenac

Dordogne

Visite découverte du village de Beynac, 10 juillet 2023, Beynac-et-Cazenac Beynac-et-Cazenac. Beynac-et-Cazenac ,Dordogne , Beynac-et-Cazenac Visite découverte du village de Beynac La Balme Beynac-et-Cazenac Dordogne

2023-07-10 – 2023-07-10 Beynac-et-Cazenac

Dordogne Beynac-et-Cazenac . 5.5 EUR Suivez le guide pour une visite de 1h30 dans le village médiéval de Beynac, accroché à la falaise, à l’abri du château.

Au fil de chaque quartier, appelé également « barry », il vous révélera tous les secrets de ce pittoresque village de la Vallée de la Dordogne.

Pendant la visite, vous découvrirez les nombreuses activités de ce village anciennement fortifié comme la batellerie.

Vous comprendrez mieux le rôle essentiel que tenaient à l’époque les fameuses gabarres à fond plat qui descendaient jusque dans le Bordelais. Suivez le guide pour une visite de 1h30 dans le village médiéval de Beynac, accroché à la falaise, à l’abri du château.

Au fil de chaque quartier, appelé également « barry », il vous révélera tous les secrets de ce pittoresque village de la Vallée de la Dordogne.

Pendant la visite, vous découvrirez les nombreuses activités de ce village anciennement fortifié comme la batellerie.

Vous comprendrez mieux le rôle essentiel que tenaient à l’époque les fameuses gabarres à fond plat qui descendaient jusque dans le Bordelais. Visite découverte du village de Beynac Penn graphics

Beynac-et-Cazenac

dernière mise à jour : 2023-03-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Beynac-et-Cazenac, Dordogne Autres Lieu Beynac-et-Cazenac Adresse La Balme Beynac-et-Cazenac Dordogne Ville Beynac-et-Cazenac Beynac-et-Cazenac Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Beynac-et-Cazenac

Beynac-et-Cazenac Beynac-et-Cazenac Beynac-et-Cazenac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beynac-et-cazenac beynac-et-cazenac/

Visite découverte du village de Beynac 2023-07-10 was last modified: by Visite découverte du village de Beynac Beynac-et-Cazenac 10 juillet 2023 Beynac-et-Cazenac Dordogne La Balme Beynac-et-Cazenac Dordogne

Beynac-et-Cazenac Beynac-et-Cazenac Dordogne