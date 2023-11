Prendre soin de soi, de l’autre et s’unir dans la Paix Beynac-et-Cazenac Catégories d’Évènement: Beynac-et-Cazenac

Dordogne Prendre soin de soi, de l’autre et s’unir dans la Paix Beynac-et-Cazenac, 25 novembre 2023, Beynac-et-Cazenac. Beynac-et-Cazenac,Dordogne AU PROGRAMME : LE MATIN :

Yoga & Massage

Tenue souple et confortable LE MIDI :

Pique-nique végétarien à partager L’APRES-MIDI

Dans de la Paix universelle

Jupe, robe ou pantalon fluide recommandé.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR. Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



ON THE PROGRAM : MORNING :

Yoga & Massage

Soft, comfortable clothing LUNCH :

Vegetarian picnic to share AFTERNOON

Dans de la Paix universelle

Skirt, dress or flowing pants recommended EN EL PROGRAMA : MAÑANA :

Yoga y masaje

Ropa suave y cómoda ALMUERZO :

Picnic vegetariano para compartir TARDE

En Paz Universal

Se recomienda falda, vestido o pantalón vaporoso AUF DEM PROGRAMM: MORGENS :

Yoga & Massage

Weiche und bequeme Kleidung MITTAGS:

Vegetarisches Picknick zum Teilen NACHMITTAGS

In der des Universellen Friedens

