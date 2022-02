Bey Ler Bey trio Amzer Nevez Centre Culturel,Ploemeur (56)

Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56), le jeudi 10 mars à 20:30

Depuis quelques années, le trio BEY.LER.BEY a multiplié les tournées en France et en Europe ainsi que les rencontres artistiques. Le percussioniste de Bey Ler Bey, Wassim Halal, a récemment enregistré un disque ou il a invité l’improbable violoniste turc Serdar Pazarcioglu, en créant une histoire sonore à partir de ses improvisations hors pairs . Suite à cela, il a décidé de proposer à ses acolytes du trio BEY.LER.BEY une création avec Serdar Pazarcioglu. Une rencontre autour d’improvisations hors pistes et audacieuses. *source : événement [Bey Ler Bey trio](https://agendatrad.org/e/35461) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 à 16€

