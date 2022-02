Bey.Ler.Bey / Serdar Pazarcioglu Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Bey.Ler.Bey / Serdar Pazarcioglu Théâtre Garonne, 14 mars 2022, Toulouse. Bey.Ler.Bey / Serdar Pazarcioglu

Théâtre Garonne, le lundi 14 mars à 20:00

### Musique **[àlúnisson(s)](https://www.theatregaronne.com/evenements/2021-2022/alunissons)** Le trio Bey.Ler.Bey (Wassim Halal, Laurent Clouet et Florian Demonsant) a, pour ainsi dire, appris la musique ensemble, au gré de voyages et de collaborations multiples. Une complicité qui s’exprime aussi bien dans la maîtrise d’une grammaire balkanique qui fait l’admiration des musiciens locaux, que dans une capacité à détourner ces codes dans l’improvisation grâce à une culture musicale qui dépasse largement le cadre des répertoires traditionnels. Bey.Ler.Bey invite cette année le violoniste rom turc Serdar Pazarcıoğlu, musicien de la région d’Izmir parmi les plus talentueux de sa génération, passant sans façon du répertoire classique turc à celui des mariages, comme du jazz à la manière indienne, pour une création et une tournée qui passera par le théâtre Garonne. ### Plus d’Infos : [Site du Théâtre Garonne](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/beylerbey-serdar-pazarcioglu) ![]() ### Infos pratiques : * Lundi 14 mars à 20h * Durée : 1h10

Tarifs : 16€ /12€ (adhérent.es / réduit)

Culture Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

