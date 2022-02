Bey.Ler.Bey invite Serdar Pazarcioglu + Aimé Jockey – Festival Eurofonik lieu unique (le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Bey.Ler.Bey invite Serdar Pazarcioglu + Aimé Jockey – Festival Eurofonik lieu unique (le), 12 mars 2022, Nantes. 2022-03-12

Horaire : 21:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Impros balkaniques et DJ-set. Bey.Ler.Bey réunit trois instrumentistes improvisateurs autour des musiques des Balkans. Leur curiosité insatiable les amène à sortir des sentiers battus et à pousser leurs instruments au-delà de leurs limites. Leur musique ne cherche ni le cliché, ni le « typique », elle s’épanouit au contraire dans une liberté radicale. Cette audace fait écho à celle du violoniste Serdar Pazarcioglu, violoniste turc issu d’une famille de musiciens Roms, qui rejoint le trio pour un concert effronté et virtuose. En seconde partie de soirée, Aimé Jockey propose un DJ-set qui se nourrit de musiques populaires européennes, qu’il s’agisse d’enregistrements anciens ou récents, de France ou d’ailleurs, pour une approche novatrice et résolument iconoclaste de la riche collection discographique des musiques trad’actuelles. Dans le cadre du Festival Eurofonik, musiques des mondes d’Europe (10 au 20 mars 2022) lieu unique (le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

