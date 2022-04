Bewitched (World Gone Strange) 2022 sur Facebook à www.facebook.com/jbeaudoin1, 9 avril 2022, Sherbrooke.

### Jean poursuit en 2022 sur le chemin de l’étrange, avec ### Bewitched (World Gone Strange). L’exposition de 2021 Savage (Images from a Broken World) est inspirée de l’album Savage (Songs from a Broken World) du chanteur Gary Numan. Savage représente la vision de Jean Beaudoin d’un futur pas si éloigné où les nombreux changements planétaires font craindre le pire. Ces changements sont un passage à vide, certes, mais faut-il les regarder sans rien faire ? L’humanité a toujours appris de ses erreurs et s’est toujours relevée pour créer un monde meilleur. C’est avec des images Polaroid soigneusement prises et retravaillées manuellement que l’artiste veut dépeindre dans ce projet la puissance, la beauté, le sauvage, la torture, le cri ultime de l’humanité. Dans cette voie non singulière, Jean Beaudoin continue son exploration pour en faire une suite, un tout. Cette fois si, Jean Beaudoin présentera son travail sur les réseaux sociaux. Jean, poursuis en 2022 sur le chemin de l’étrange, avec « Bewitched » (World Gone Strange). Cette exposition inclura quelques-unes des meilleures images de « Savage » (Images from a Broken World) ainsi que de nouvelles images de « Bewitched » (World Gone Strange) pour en faire un tout. Pour boucler la boucle. Jean Beaudoin

