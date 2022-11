Formation développeur web et web mobile beweb, 24 novembre 2022, Montpellier.

Formation développeur web et web mobile Jeudi 24 novembre, 10h00 beweb

Sur inscription

Réunion d’information

beweb 59 avenue de Toulouse 34070 Montpellier Croix d’Argent Montpellier 34070 Hérault Occitanie

Public

Aucun prérequis, en termes de niveau de formation ou d’expérience professionnelle, n’est exigé pour intégrer la formation. La sélection est uniquement basée sur la motivation. Il suffit d’être inscrit.e à Pôle Emploi, de nous faire parvenir une fiche de prescription, de s’inscrire sur notre site et de suivre les consignes concernant le parcours d’apprentissage en ligne à suivre pour participer à la sélection.

Qualités requises

Capacité d’adaptation et d’apprentissage, sens du contact, esprit d’équipe, rigueur et esprit d’analyse, autonomie, curiosité…

Méthodes pédagogiques

S’inspirant des pratiques professionnelles dans le développement informatique, nos méthodes pédagogiques s’appuient sur les leviers d’apprentissage basés sur :

L’apprentissage par la pratique (learning by doing) : des projets tout au long de la formation et une organisation en mode projet (méthodes agiles)

Le développement des capacités et de l’autonomie dans l’apprentissage (apprendre à apprendre)

Une immersion avec les professionnels du secteur en multipliant les rencontres et les liens avec l’écosystème numérique (Master Class, Hackathon…)

Programme de la formation

#01 |Ecosystème et culture numérique

#02 |Gérer un projet Web (les méthodes agiles et les outils de la conduite de projet)

Développer la partie front-end d’une application web ou web mobile

#03 |Concevoir et maquetter une application

#04 |Maîtriser les langages de programmation : HTML, CSS, JavaScript et les Frameworks Bootstrap, NodeJS, AngularJS

#05 | Concevoir et gérer des interfaces Web à partir de CMS WordPress et e-commerce

Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile

#06 |Développer et implémenter des algorithmes

#07 |Concevoir et gérer une base de données

#08 |Maîtriser les langages de programmation : PHP, SQL, TypeScript et les Frameworks Symfony, Codeigniter

#09 |Projet

#10 |Stage en entreprise

Durée de la formation

Parcours moyen :

1099h (9 mois) en Centre et 280 h en Entreprise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T10:00:00+01:00

2022-11-24T11:00:00+01:00