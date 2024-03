BEVINDA LE TRITON Les Lilas, samedi 15 juin 2024.

BEVINDA BEVINDA – GÊMEOS Samedi 15 juin, 20h30 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Bévinda, accompagnée à la guitare par Gilles Clément et Misja Fitzgerald, nous offre, un nouveau voyage en terre lusophone, un spectacle où sa langue maternelle se mêle à sa langue d’adoption, le français. Un beau répertoire qui

nous plonge dans l’intimité de sa naissance et de son double, son jumeau, Manuel. Les chansons sont tour à tour nostalgiques, dansantes, vibrantes, drôles. Les guitares brillent autour de Bévinda et ont la part belle dans les

doigts féeriques de Gilles Clément et de Misja Fitzgerald-Michel. Une émotion à fleur de fado… Les trois artistes, complices, nous emportent dans « Gêmeos » et nos doubles, là où la musique vit, se joue, s’écoute au plus que présent, ensemble. Bem-vindos!

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/

An Tôn Thât