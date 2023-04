TREC (Technique de randonnée équestre de compétition) 1361 route du Feugrès, 23 avril 2023, Beuzevillette.

Dimanche 23 avril, « Les Cavaliers du Feugrès » organise un TREC (Technique de randonnée équestre de compétition) à la structure.

Cette animation se déroule sur la journée, pour les cavaliers, à partir de 9h et à partir de 14h, en entrée libre, pour les visiteurs.

Programme :

– 9h : Accueil des cavaliers

-10h30 : Départ pour le POR (parcours d’orientation et de régularité)

-12h : Pause repas

-14h : Maîtrise des allures

-15h30 : Reconnaissance à pied du PTV (parcours en terrain varié)

-15h45 : Début de détente en carrière

-16h : Départ PTV

-17h30 : Classement et remise des prix.

Pour les cavaliers, il est possible de louer un cheval à la structure ou bien venir avec son propre équidé.

Il est possible de participer à la journée complète ou bien seulement l’après-midi.

Tarif et feuille d’inscription transmis sur demande..

2023-04-23 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-23 17:30:00. .

1361 route du Feugrès

Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie



Sunday, April 23, « Les Cavaliers du Feugrès » organizes a TREC (Technique of equestrian excursion of competition) to the structure.

This animation takes place during the day, for the riders, from 9 am and from 2 pm, free entrance, for the visitors.

Program :

– 9am: Welcome of the riders

-10:30 am : Departure for the POR (orientation and regularity course)

-12pm: Lunch break

-2pm : Paces control

-3:30 pm: Reconnaissance on foot of the PTV (course in varied terrain)

-3:45 pm: Beginning of relaxation in the arena

-16h : PTV start

-5:30 pm: Ranking and prize-giving.

For the riders, it is possible to rent a horse at the structure or to come with his own horse.

It is possible to participate in the whole day or only in the afternoon.

Tariff and registration form available on request.

El domingo 23 de abril, « Les Cavaliers du Feugrès » organizan una TREC (Technique de randonnée équestre de compétition) en la estructura.

Este evento tiene lugar durante el día, para los jinetes, a partir de las 9 h, y a partir de las 14 h, entrada libre, para los visitantes.

Programa :

– 9h: Acogida de los pilotos

-10h30: Salida hacia el POR (recorrido de orientación y regularidad)

-12h: Pausa para comer

-14h: Control de paso

-15h30: Reconocimiento a pie del PTV (recorrido en terreno variado)

-15.45 h: Inicio de la relajación en la arena

-16h: Salida del PTV

-17.30 h: Clasificación y entrega de premios.

Para los jinetes, es posible alquilar un caballo en la estructura o venir con su propio caballo.

Es posible participar todo el día o sólo por la tarde.

Precios y formulario de inscripción disponibles previa petición.

Am Sonntag, den 23. April, organisiert « Les Cavaliers du Feugrès » einen TREC (Technique de randonnée équestre de compétition) in der Struktur.

Diese Veranstaltung findet den ganzen Tag über statt, für Reiter ab 9 Uhr und für Besucher ab 14 Uhr bei freiem Eintritt.

Programm:

– 9.00 Uhr: Empfang der Reiter

-10.30 Uhr: Start zum POR (Orientierungs- und Gleichmäßigkeitsparcours)

-12 Uhr: Pause zum Essen

-14h: Beherrschung der Gangarten

-15.30 Uhr: Erkundung des PTV (Parcours in abwechslungsreichem Gelände) zu Fuß

-15.45 Uhr: Beginn der Entspannung im Steinbruch

-16 Uhr: Start PTV

-17.30 Uhr: Rangliste und Preisverleihung.

Für Reiter gibt es die Möglichkeit, ein Pferd in der Einrichtung zu mieten oder mit dem eigenen Pferd zu kommen.

Es ist möglich, den ganzen Tag oder nur am Nachmittag teilzunehmen.

Preisliste und Anmeldeformular werden auf Anfrage übermittelt.

