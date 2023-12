Trail du tour du canton 2024 Beuzeville-la-Grenier, 1 décembre 2023, Beuzeville-la-Grenier.

Beuzeville-la-Grenier,Seine-Maritime

Le Samedi 9 Décembre 2023 au départ de Beuzeville-La-Grenier (76) pour 3 parcours trail de 61 km, 43 km et 20 km et 15 km Marche.

15 km en Individuel Marche

20 km en Individuel Trail

43 km en Individuel ou Run & Bike (1 VTTiste + 1 Coureur)

61 km en Individuel ou Run & Bike (1 VTTiste + 1 Coureur)

Parcours:

61 km / 1449 m D+ (80% chemins / 10% pistes / 10% routes)

43 km / 726 m D+ (80% chemins / 10% pistes / 10% routes)

20 km / 240 m D+ (80% chemins / 10% pistes / 10% routes)

15 km / 165m D+ (60% chemins / 20% pistes / 20% routes)

Tarifs : 100% des bénéfices des courses sont reversés à l’AFM au profit du Téléthon.

15 km Marche et 20 Km Trail : 15€

43 km : 25€ (Individuel) ou 50€ (Run & Bike)

61 km : 50€ (Individuel) ou 100€ (Run & Bike)

Les 3 courses trail de cette édition 2023 ont été modifiés, nouveaux chemins.

Le Trail du tour du canton fait partie de l’UTMB WORLD SERIES QUALIFIER. « Qualifier 50K » pour le 75 Km et « Qualifier 20K » pour le 43 et 24 Km trail individuel. La course est automatiquement qualificative pour les coureurs souhaitant s’inscrire une course demandant des points ITRA (par exemple, The North Face Lavaredo Ultra-Trail ou encore Trail Verbier Saint Bernard – X-Alpine). Cette course vous rapportera également 75 (61Km / 1449 m D+) points pour le Grand Raid de la Réunion

Une raison de plus de venir nous voir le Samedi 09 Décembre 2023.

2023-12-09 06:00:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

Beuzeville-la-Grenier 76210 Seine-Maritime Normandie



Saturday December 9, 2023 from Beuzeville-La-Grenier (76) for 3 trail routes of 61 km, 43 km and 20 km and 15 km Walk.

15 km Individual Walk

20 km Individual Trail

43 km Individual or Run & Bike (1 mountain biker + 1 runner)

61 km Individual or Run & Bike (1 Mountain biker + 1 Runner)

Course:

61 km / 1449 m D+ (80% paths / 10% tracks / 10% roads)

43 km / 726 m D+ (80% trails / 10% tracks / 10% roads)

20 km / 240 m D+ (80% trails / 10% tracks / 10% roads)

15 km / 165m D+ (60% trails / 20% tracks / 20% roads)

Prices: 100% of race profits are donated to AFM for the Telethon.

15 km Walk and 20 Km Trail: 15?

43 km : 25? (Individual) or 50? (Run & Bike)

61 km: 50? (Individual) or 100? (Run & Bike)

The 3 trail races of this 2023 edition have been modified, with new trails.

The Trail du tour du canton is part of the UTMB WORLD SERIES QUALIFIER. « Qualifier 50K » for the 75 Km and « Qualifier 20K » for the 43 and 24 Km individual trail. The race automatically qualifies runners wishing to enter a race requiring ITRA points (e.g. The North Face Lavaredo Ultra-Trail or Trail Verbier Saint Bernard – X-Alpine). This race will also earn you 75 (61Km / 1449 m D+) points for the Grand Raid de la Réunion

All the more reason to come and see us on Saturday December 09, 2023

Sábado 9 de diciembre de 2023 con salida de Beuzeville-La-Grenier (76) para 3 recorridos de 61 km, 43 km y 20 km y 15 km a pie.

recorrido individual de 15 km

20 km Trail Individual

43 km Individual o Run & Bike (1 ciclista de montaña + 1 corredor)

61 km Individual o Run & Bike (1 ciclista de montaña + 1 corredor)

Recorrido:

61 km / 1449 m D+ (80% caminos / 10% pistas / 10% carreteras)

43 km / 726 m D+ (80% caminos / 10% pistas / 10% carreteras)

20 km / 240 m D+ (80% caminos / 10% pistas / 10% carreteras)

15 km / 165 m D+ (60% caminos / 20% pistas / 20% carreteras)

Precios: El 100% de los beneficios de las carreras se donan a la AFM en ayuda del Telemaratón.

caminata de 15 km y Trail de 20 km: 15?

43 km: 25? (Individual) o 50? (Carrera y bicicleta)

61 km: 50? (Individual) o 100? (Run & Bike)

Las 3 carreras de trail de esta edición 2023 han sido modificadas, con nuevos recorridos.

El Trail du tour du canton forma parte de la UTMB WORLD SERIES QUALIFIER. « Qualifier 50K » para los 75 Km y « Qualifier 20K » para los 43 y 24 Km de trail individual. La carrera califica automáticamente a los corredores que deseen inscribirse en una carrera que requiera puntos ITRA (por ejemplo, The North Face Lavaredo Ultra-Trail o Trail Verbier Saint Bernard – X-Alpine). Esta carrera también te dará 75 (61Km / 1449 m D+) puntos para el Grand Raid de la Réunion

Razón de más para venir a vernos el sábado 09 de diciembre de 2023

Am Samstag, den 9. Dezember 2023 mit Start in Beuzeville-La-Grenier (76) für 3 Trailstrecken von 61 km, 43 km und 20 km und 15 km Marsch.

15 km im Einzelnen Marsch

20 km in Einzeltrail

43 km im Einzel oder Run & Bike (1 Mountainbiker + 1 Läufer)

61 km Einzelzeitfahren oder Run & Bike (1 Mountainbiker + 1 Läufer)

Strecken:

61 km / 1449 m D+ (80% Wege / 10% Pisten / 10% Straßen)

43 km / 726 m D+ (80% Wege / 10% Pisten / 10% Straßen)

20 km / 240 m D+ (80% Wege / 10% Pisten / 10% Straßen)

15 km / 165 m D+ (60% Wege / 20% Pisten / 20% Straßen)

Preise: 100% der Gewinne aus den Läufen gehen an die AFM zugunsten des Telethon.

15 km Wandern und 20 km Trail: 15?

43 km : 25? (Einzel) oder 50? (Run & Bike)

61 km: 50 (Einzelpersonen) oder 100 (Run & Bike)

Die drei Trailruns der Ausgabe 2023 wurden geändert, es gibt neue Wege.

Der Trail du tour du canton ist Teil des UTMB WORLD SERIES QUALIFIER. « Qualifier 50K » für den 75 Km und « Qualifier 20K » für den 43 und 24 Km Einzeltrail. Der Lauf ist automatisch qualifizierend für Läufer, die sich für einen Lauf anmelden wollen, bei dem ITRA-Punkte verlangt werden (z.B. The North Face Lavaredo Ultra-Trail oder Trail Verbier Saint Bernard – X-Alpine). Dieser Lauf bringt Ihnen auch 75 (61Km / 1449 m D+) Punkte für den Grand Raid de la Réunion ein

Ein Grund mehr, uns am Samstag, den 09. Dezember 2023 zu besuchen

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine