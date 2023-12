Téléthon 2023 Beuzeville-la-Grenier Beuzeville-la-Grenier, 4 décembre 2023, Beuzeville-la-Grenier.

Beuzeville-la-Grenier,Seine-Maritime

Le Téléthon de Beuzeville-la-Grenier réunit de nombreuses animations :

Le vendredi 8 décembre :

Astérix aux Jeux Olympiques (collecte de bouchons pour remplir le chaudron magique)

Vente de coquillages décorés

Rando nocturne de 10km à partir de 18h

Déambulation avec lampions, lanternes, torches et téléphones dès 18h30

Boum enfants, soirée fluo avec DJ Fanou à 19h15

Le 9 décembre :

Astérix aux Jeux Olympiques (collecte de bouchons pour remplir le chaudron magique)

Animation danse country, à 14h, 15h30, 16h30 et 17h30 et spectacle initiation avec WolfTeam.

Village des enfants avec de nombreux jeux

Spectacle à 18h « La Robe de Noël », d’après le conte de Satomi Ichikawa

Défi du tir à la corde de 9h à 17h

Vente de coquillages décorés

Spectacles folk country avec Patsy P, à 14h, 15h30, 16h30 et 17h30

Le 10 décembre :

Astérix aux Jeux Olympiques (collecte de bouchons pour remplir le chaudron magique)

Bal country de 13h30 à 19h

Vente de coquillages décorés.

Vendredi 2023-12-08 fin : 2023-12-10

Beuzeville-la-Grenier 76210 Seine-Maritime Normandie



The Beuzeville-la-Grenier Telethon brings together a wide range of activities:

Friday, December 8:

Asterix at the Olympic Games (corks collected to fill the magic cauldron)

Sale of decorated shells

10km night walk starting at 6pm

Strolling with lanterns, torches and telephones from 6:30 p.m

Children’s party, fluo party with DJ Fanou at 7:15pm

December 9 :

Asterix at the Olympic Games (corks collected to fill the magic cauldron)

Country dance entertainment at 2, 3:30, 4:30 and 5:30 p.m. and introductory show with WolfTeam.

Children’s village with lots of games

Show at 6 p.m. « The Christmas Dress », based on the story by Satomi Ichikawa

Tug-of-war challenge from 9 a.m. to 5 p.m

Decorated shell sale

Folk-country shows with Patsy P, at 2 pm, 3:30 pm, 4:30 pm and 5:30 pm

December 10 :

Asterix at the Olympic Games (corks collected to fill the magic cauldron)

Country ball from 1:30pm to 7pm

Sale of decorated shells

El Telemaratón de Beuzeville-la-Grenier reúne un amplio abanico de actos:

Viernes 8 de diciembre :

Astérix en los Juegos Olímpicos (recogida de tapones para llenar el pebetero mágico)

Venta de conchas decoradas

Marcha nocturna de 10 km a partir de las 18.00 h

Paseo con linternas, antorchas y teléfonos a partir de las 18.30 h

Baile infantil y fiesta fluorescente con DJ Fanou a las 19.15 h

9 de diciembre :

Astérix en los Juegos Olímpicos (recogida de tapones para llenar el caldero mágico)

Animaciones de baile country a las 14.00, 15.30, 16.30 y 17.30 h y espectáculo de presentación con WolfTeam.

Pueblo infantil con muchos juegos

Espectáculo a las 18 h « El vestido de Navidad », basado en el cuento de Satomi Ichikawa

Desafío de tira y afloja de 9.00 a 17.00 horas

Venta de conchas decoradas

Espectáculo folclórico con Patsy P, a las 14.00, 15.30, 16.30 y 17.30 h

10 de diciembre :

Astérix en los Juegos Olímpicos (recogida de tapones para llenar el caldero mágico)

Baile campestre de 13.30 a 19.00 h

Venta de conchas decoradas

Der Telethon in Beuzeville-la-Grenier vereint zahlreiche Animationen:

Am Freitag, den 8. Dezember :

Asterix bei den Olympischen Spielen (Sammeln von Korken, um den Zauberkessel zu füllen)

Verkauf von verzierten Muscheln

Nachtwanderung von 10 km ab 18 Uhr

Umzug mit Lampions, Laternen, Fackeln und Telefonen ab 18:30 Uhr

Kinderbummel, Fluo-Abend mit DJ Fanou um 19.15 Uhr

9. Dezember :

Asterix bei den Olympischen Spielen (Sammeln von Korken, um den Zauberkessel zu füllen)

Countrytanz-Animation, um 14 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr und Einführungsshow mit WolfTeam.

Kinderdorf mit zahlreichen Spielen

Theateraufführung um 18 Uhr « Das Weihnachtskleid », nach dem Märchen von Satomi Ichikawa

Herausforderung im Tauziehen von 9 bis 17 Uhr

Verkauf von geschmückten Muscheln

Folk-Country-Vorführungen mit Patsy P um 14 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr

10. Dezember :

Asterix bei den Olympischen Spielen (Sammeln von Korken, um den Zauberkessel zu füllen)

Country-Ball von 13:30 bis 19:00 Uhr

Verkauf von verzierten Muscheln

