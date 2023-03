Cap Rando, 2 avril 2023, Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun.

On vous donne rendez-vous dimanche 2 avril pour la 2ème édition de CAP RANDO !

Nous vous proposons 5 circuits pédestres de 3 km (avec une chasse au trésor pour les plus petits) jusqu’à 16 km. Nous avons prévus 2 circuits sans sentier côtier (le 3km et le 8km).

Et cette année nous avons rajouté un parcours vélo de 19km.

Départ libre de 8h30 à 15h pour la rando et de 8h30 à 10h30 pour le vélo.

Crêpes et Frites toute la journée.

(5€, gratuit pour les moins de 12 ans)

apelbeuzec@live.fr +33 2 98 70 43 46

