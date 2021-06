Beuys Goethe-Institut de Paris, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 10h à 12h30

gratuit

Un film réalisé par Andres Veiel, Allemagne 2017, 107 min.

Beuys. L’homme au chapeau, au feutre et au « coin gras » (Fettecke). 35 ans après sa mort, il nous apparaît comme un visionnaire en avance sur son temps. Patiemment, il a essayé de nous expliquer, même à l’époque, que « l’argent ne doit pas être une marchandise ». Il savait que le commerce de l’argent minerait la démocratie. Mais plus que ça. Beuys a boxé, perroqueté, pontifié et expliqué l’art au lapin mort. « Voulez-vous faire une révolution sans rire ? » demande-t-il en souriant. Son concept élargi de l’art l’a amené au cœur de débats sociaux qui sont toujours d’actualité.

Dans son collage furieux et astucieux d’innombrables documents visuels et sonores, souvent inédits, le réalisateur Andres Veiel brosse le portrait d’un homme et d’un artiste unique qui a fait voler en éclats les frontières de sa créativité sans cesse renouvelée. BEUYS n’est pas un portrait classique, mais un regard intime sur l’homme, son art et ses espaces d’idées, enivrant, provocant et étonnamment actuel.

Le documentaire a été présenté en compétition lors de la Berlinale 2017 et récompensé par le Prix du film allemand du meilleur film documentaire et du meilleur montage.

Projection au Goethe-Institut Paris, suivie d’un entretien avec Claudia Roth.

Version originale en anglais et allemand avec sous-titres en français.

Goethe-Institut de Paris 17 avenue d’Iéna Paris 75016

Contact :Goethe-Institut Paris 01 44 43 92 82 info-paris@goethe.de https://www.goethe.de/ins/fr/de/m/sta/par.html https://www.facebook.com/GoetheInstitutParis

