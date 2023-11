Illuminations de Noël Beuvron-en-Auge, Cabourg, Houlgate Cabourg, 1 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Les communes du territoire revêtent leurs habits de lumière pour célébrer Noël tout au long du mois de décembre !

Du 1er décembre au 7 janvier à Cabourg, dans toute la ville.

Du 2 décembre au 7 janvier à Houlgate, dans toute la ville.

Du 1er décembre au 9 janvier à Beuvron-en-Auge, sur la place Michel Vermughen..

Vendredi 2023-12-01 fin : 2024-01-09 . .

Cabourg 14390 Calvados Normandie



The region’s communes are decked out in lights to celebrate Christmas throughout the month of December!

From December 1 to January 7 in Cabourg, throughout the town.

From December 2 to January 7 in Houlgate, throughout the town.

From December 1 to January 9 in Beuvron-en-Auge, on Place Michel Vermughen.

Las comunidades locales se engalanarán de luces para celebrar la Navidad durante todo el mes de diciembre

Del 1 de diciembre al 7 de enero en Cabourg, en toda la ciudad.

Del 2 de diciembre al 7 de enero en Houlgate, en toda la ciudad.

Del 1 de diciembre al 9 de enero en Beuvron-en-Auge, en la plaza Michel Vermughen.

Die Gemeinden des Territoriums legen ihre Lichterkleider an, um den ganzen Dezember über Weihnachten zu feiern!

Vom 1. Dezember bis zum 7. Januar in Cabourg, in der ganzen Stadt.

Vom 2. Dezember bis zum 7. Januar in Houlgate, in der ganzen Stadt.

Vom 1. Dezember bis zum 9. Januar in Beuvron-en-Auge, auf dem Place Michel Vermughen.

