Repas d’hiver Beuvron-en-Auge, samedi 9 mars 2024.

Repas d’hiver Beuvron-en-Auge Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:30:00

fin : 2024-03-09

Participez au traditionnel repas de l’association pour partager un moment convivial autour d’une choucroute ! Une assiette anglaise est également prévue si vous souhaitez une alternative. L’apéritif et le café vous sont offerts, et une tombola est prévue en fin de soirée. Boissons non comprises. Inscription obligatoire.

Salle des fêtes

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie aspectdebeuvron@gmail.com



L’événement Repas d’hiver Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge