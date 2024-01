À la découverte de Beuvron-en-Auge Esplanade Woolsery Beuvron-en-Auge, jeudi 7 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 10:30:00

fin : 2024-03-07 12:00:00

Des halles restaurées, un manoir du XVe siècle et des maisons à pan de bois des XVIIe et XVIIIe siècles : ce patrimoine architectural fait de Beuvron-en-Auge l’un des ambassadeurs de l’architecture augeronne, et lui vaut d’être l’un des « Plus Beaux Villages de France ».

Inscription obligatoire dans l’un de nos offices de tourisme ou en ligne.

Esplanade Woolsery Départ de l’office de tourisme

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie beuvron-en-auge@ncpa-tourisme.fr



