Soirée viens danser Salle des fêtes, 10 juin 2023, Beuste.

Soirée dansante avec 2 salles, une latino, Bachata/Salsa/Kizomba et une Rock/WCS .

3 stages possibles avant le début de la soirée :

– 20 h : Stage Bachata – initiation-débutant

– 20 h : Stage Salsa – initiation-débutant

– 21 h : Stage Bachata –-débutant-intermédiaire

– 22 h – 2h : soirée.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 02:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Beuste 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Dance party with 2 rooms, one latino, Bachata/Salsa/Kizomba and one Rock/WCS.

3 possible workshops before the beginning of the evening:

– 8 pm : Bachata ? beginner course

– 8 pm : Salsa ? beginner workshop

– 9 pm : Bachata ? beginner-intermediate workshop

– 10 p.m. ? 2 hours : evening

Fiesta de baile con 2 salas, una latina, Bachata/Salsa/Kizomba y una Rock/WCS.

3 posibles talleres antes del comienzo de la velada:

– 20h: Bachata ? curso para principiantes

– 20h: Salsa ? curso para principiantes

– 21h: Bachata ? taller principiante-intermedio

– 22h ? 2h : velada

Tanzabend mit 2 Sälen, einem Latino, Bachata/Salsa/Kizomba und einem Rock/WCS .

3 mögliche Praktika vor Beginn des Abends :

– 20 Uhr: Praktikum Bachata ? Einführung-Anfänger

– 20 Uhr: Salsa-Praktikum ? für Anfänger und Fortgeschrittene

– 21 Uhr: Bachata-Workshop – Anfänger bis Fortgeschrittene

– 22 Uhr ? 2 Uhr: Abendveranstaltung

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay