Jeux sportifs en famille, 10 mai 2023, Beuste.

Les services de la Communauté de communes du Pays de Nay et leurs partenaires s’associent dans le cadre de ces journées des famille pour vous proposer des animations variées et gratuites à partager tous ensemble (enfants, parents, grands-parents, amis).

Lors de cette animation possible dès 3 ans, on vous proposera la découverte et pratique : du disc-golf, tir à l’arc, panna-football, molky, puissance 4 géant, château gonflable, mini bowling, parcours moteur, défis sportifs, badminton, tennis de table. Toutes ces activités seront encadrées par les éducateurs sportifs de l’UFOLEP 64.

Sur inscription..

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 17:00:00. EUR.

Beuste 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The services of the Community of communes of the Pays de Nay and their partners join together within the framework of these days of the family to propose you varied and free animations to share all together (children, parents, grandparents, friends).

During this animation possible from 3 years old, we will propose you the discovery and practice: disc-golf, archery, panna-football, molky, giant power 4, bouncy castle, mini bowling, motor course, sports challenges, badminton, table tennis. All these activities will be supervised by the sports educators of the UFOLEP 64.

On registration.

Los servicios de la Mancomunidad de Municipios del País de Nay y sus socios se unen en estas jornadas familiares para ofrecerle diversas actividades gratuitas que podrán compartir juntos (niños, padres, abuelos, amigos).

Durante esta actividad, posible a partir de los 3 años, podrán descubrir y practicar: disc-golf, tiro con arco, panna-football, molky, power 4 gigante, castillo hinchable, mini bowling, recorrido motorizado, desafíos deportivos, bádminton, tenis de mesa. Todas estas actividades estarán supervisadas por los educadores deportivos de la UFOLEP 64.

Inscripción previa.

Die Dienste der Communauté de communes du Pays de Nay und ihre Partner schließen sich im Rahmen der Familientage zusammen, um Ihnen verschiedene kostenlose Animationen anzubieten, die Sie gemeinsam mit Ihren Kindern, Eltern, Großeltern und Freunden erleben können.

Während dieser Animation, die ab 3 Jahren möglich ist, können Sie Folgendes entdecken und ausprobieren: Disc-Golf, Bogenschießen, Panna-Fußball, Molky, Riesenpower4, Hüpfburg, Mini-Bowling, Motorik-Parcours, sportliche Herausforderungen, Badminton, Tischtennis. All diese Aktivitäten werden von Sportpädagogen der UFOLEP 64 betreut.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay