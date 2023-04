DESCENTES DE LA SAULX EN CANOË Beurey-sur-Saulx Beurey-sur-Saulx Catégories d’Évènement: Beurey-sur-Saulx

Meuse Beurey-sur-Saulx . Ici, pas de compétition ou de passages insurmontables, juste une balade en eau calme ! En collaboration avec le Club « Ancerville Bar-le-Duc Canoë-kayak », nous mettons à votre disposition le matériel nécessaire (canoë, pagaies et gilets de sauvetage) et un accompagnateur diplômé pour une randonnée maîtrisée et sans souci. En famille ou entre amis, venez apprécier les charmes de cette rivière préservée !

Tarif enfant : de 4 à 12 ans 14€ – Adulte 20 € – Pack famille (2 adultes + 2 enfants de 4 à 12 ans) : 60 €. Pack adultes (4 adultes) : 70 €.

Inscriptions obligatoires, places limitées, animation à partir de 4 ans. Les enfants doivent savoir nager et être accompagnés par un adulte pendant l’animation. accueil@tourisme-barleduc.fr +33 3 29 79 11 13 http://www.tourisme-barleducsudmeuse.fr/ Beurey-sur-Saulx

