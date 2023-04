Fête de la pêche Le Beugnon, 4 juin 2023, Beugnon-Thireuil.

Découverte de la pêche et des différents modes de pêche

(carnassier, carpe, coup, feeder, simulateur de pêche) toute la journée. Organisée par l’Amicale des pêcheurs de l’Autize. Possibilité de réserver les repas du midi (saucisses frites dessert. (Tarifs environ 6 euros) boisson en sus..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 17:00:00. .

Le Beugnon Site des étangs communaux

Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discovery of fishing and the different ways of fishing

(carnivorous, carp, shot, feeder, fishing simulator) all day long. Organized by the Amicale des pêcheurs de l’Autize. Possibility to book the lunch (sausage and French fries, dessert) (Price about 6 euros) drink not included.

Descubrimiento de la pesca y de las diferentes modalidades de pesca

(carnívora, carpa, tiro, feeder, simulador de pesca) durante todo el día. Organizado por la Amicale des pêcheurs de l’Autize. Posibilidad de reservar almuerzo (salchichas y patatas fritas, postre, etc.) (Precios en torno a 6 euros) más bebidas.

Entdeckung des Angelns und der verschiedenen Angelarten

(Raubfisch, Karpfen, Schlag, Feeder, Angelsimulator) den ganzen Tag über. Organisiert von der Amicale des pêcheurs de l’Autize. Möglichkeit, das Mittagessen (Würstchen mit Pommes frites und Dessert) zu reservieren (Preis ca. 6 Euro), Getränke extra.

Mise à jour le 2023-04-11 par CC Val de Gâtine