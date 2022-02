Betz en fête Betz-le-Château Betz-le-Château Catégories d’évènement: Betz-le-Château

Indre-et-Loire

Betz en fête Betz-le-Château, 18 juin 2022, Betz-le-Château. Betz en fête Betz-le-Château

2022-06-18 07:00:00 – 2022-06-18 19:00:00

Betz-le-Château Indre-et-Loire Betz-le-Château Brocante dans les rues du village.

Diverses animations.

Restauration sur place. Buvette. Brocante dans les rues du village.

Diverses animations.

Restauration sur place. Buvette. asso.fetes.castelbessine@gmail.com +33 6 26 14 53 35 Brocante dans les rues du village.

Diverses animations.

Restauration sur place. Buvette. Betz-le-Château

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Betz-le-Château, Indre-et-Loire Autres Lieu Betz-le-Château Adresse Ville Betz-le-Château lieuville Betz-le-Château Departement Indre-et-Loire

Betz en fête Betz-le-Château 2022-06-18 was last modified: by Betz en fête Betz-le-Château Betz-le-Château 18 juin 2022 Betz-le-Château Indre-et-Loire

Betz-le-Château Indre-et-Loire