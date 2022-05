BETTY Mont-Saint-Jean, 22 mai 2022, Mont-Saint-Jean. BETTY Lieu-dit Montberthaut LA ITOU Mont-Saint-Jean

2022-05-22 – 2022-05-22 Lieu-dit Montberthaut LA ITOU

Mont-Saint-Jean Côte-d’Or Mont-Saint-Jean EUR BETTY est une histoire d’amour avec un corps marqué à jamais par le sceau du secret. L’action se déroule sous nos yeux et revêt de multiples formes qui sollicitent nos sens jusqu’à rejoindre nos propres intériorités.

L’acteur, seul en scène, travaille à partir de son corps pour donner vie à Betty. Il évolue dans un espace envahi par les figures, les fantômes du passé.

Betty évolue dans un univers où tout peut basculer: parcours d’un homme à qui les autres ont toujours dit qui il devait être. +33 3 80 84 38 08 BETTY est une histoire d’amour avec un corps marqué à jamais par le sceau du secret. L’action se déroule sous nos yeux et revêt de multiples formes qui sollicitent nos sens jusqu’à rejoindre nos propres intériorités.

L’acteur, seul en scène, travaille à partir de son corps pour donner vie à Betty. Il évolue dans un espace envahi par les figures, les fantômes du passé.

Betty évolue dans un univers où tout peut basculer: parcours d’un homme à qui les autres ont toujours dit qui il devait être. Lieu-dit Montberthaut LA ITOU Mont-Saint-Jean

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Mont-Saint-Jean Autres Lieu Mont-Saint-Jean Adresse Lieu-dit Montberthaut LA ITOU Ville Mont-Saint-Jean lieuville Lieu-dit Montberthaut LA ITOU Mont-Saint-Jean Departement Côte-d’Or

BETTY Mont-Saint-Jean 2022-05-22 was last modified: by BETTY Mont-Saint-Jean Mont-Saint-Jean 22 mai 2022 Côte-d'Or Mont-Saint-Jean

Mont-Saint-Jean Côte-d’Or