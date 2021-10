BETTY DEVENUE BOOP Couffoulens, 10 décembre 2021, Couffoulens.

BETTY DEVENUE BOOP 2021-12-10 – 2021-12-10

Couffoulens Aude Couffoulens

17 17 EUR

Cie Interstices / La Bulle bleue – Marionnettes

A partir de 7 ans

Durée: 1h

Betty devenue Boop, c’est l’histoire d’une chienne racontée depuis son point de vue. Après plusieurs années à vivre de squat en squat, à passer de coffre de voiture en parking d’hypermarché, Betty, est enlevée à Adaba, son maître. C’est un déchirement pour l’un comme pour l’autre. Mais Betty découvre bientôt, dans ce foyer pour vieux animaux, l’herbe verte et les promenades dans les prés. Un jour, Monsieur Barned, décide de l’adopter pour offrir à sa petite fille un compagnon de jeu. Une nouvelle page se tourne dans la vie de Betty devenue alors Boop, jusqu’au jour où elle comprend que Monsieur Barned était l’employeur d’Adaba …

Ce conte animalier sur l’hospitalité nous entraîne sur le chemin de lutte et de résilience de Betty, Adaba et Emilie. Pour le raconter, marionnettes à gaines et marionnettes portées prennent vie et explorent un nouveau langage scénique, poétique et visuel.

La Bulle bleue, ESAT artistique et culturel, est une troupe professionnelle et permanente constituée de 15 comédien.ne.s en situation de handicap. Elle travaille avec des artistes associé.e.s sur des cycles de trois années.

Texte Barbara Métais-Chastanier

Mise en scène et direction artistique Marie Lamachère

Assistanat à la mise en scène Damien Valero / Emily Moroney (en alternance)

Avec Axel Caillaud, Mireille Dejean, Steve Frick, Soizic Henocque,

Sarah Lemaire, Philippe Poli, Mickael Sicret, Damien Valero (en alternance)

Collaboration marionnettes Faustine Lancel

Costumes Cathy Sardi

Illustration Evelyne Mary

Conception et construction décor Delphine Auxiètre, Thomas Limouzin, Cédric Rolland, Sébastien Thiaumond. et Thierry Varenne

Régie générale Thierry Varenne et Gaby Bosc (en alternance)

Création bande-son Sarah Métais-Chastanier

Création lumières Gaby Bosc

Construction des marionnettes Romain Duverne assisté de Manon Toreilles, Christophe Baret et Murielle Bonard

Photographies Barbara et Thomas Métais-Chastanier

http://www.gps-spectacles.fr

theatredanslesvignes@orange.fr +33 4 68 72 30 55

