Lumières ! (a partir de 3 ans) salle Confluence, 9 février 2020 15:00, Betton.

Dimanche 9 février 2020, 15h00 Sur place Tarif plein : 7 € – Tarif carte Sortir ! : 4 € https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/culture/programmation-la-confluence

Ciné-concert

ELLIE JAMES

Autour du thème de la lumière, du jour et de la nuit, la rennaise, chanteuse et multi-instrumentiste, Ellie James propose un ciné-concert poétique.

Elle accompagne quatre courts-métrages d’animation dont les héros sont un

prince, une chauve-souris et un écureuil qui orchestrent le jour et la nuit, ainsi qu’un fabricant d’ampoules et un loup chargé d’une mission bien singulière.

Lumières évoque le monde du rêve et du fantastique. On nous raconte l’histoire de la création du soleil, de la bataille entre le jour et la nuit. On nous laisse apercevoir les rouages, les mécaniques internes qui gouvernent les lois de la Terre.

Claviers en tout genre se mêlent à des instruments moins connus : glockenspiel, harmonium, hangdrum et à la voix cristalline de la chanteuse.

Distribution : Musique et chant : Ellie James • Régie son : Loïc Nguyen

salle Confluence Place Charles de Gaulle 35830 BETTON 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine

dimanche 9 février 2020 – 15h00 à 16h00