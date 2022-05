Les Cabarets du Marché Place de la Cale Betton Catégories d’évènement: Betton

Les Cabarets du Marché Place de la Cale, 9 juin 2019 10:00, Betton. 9 juin – 15 septembre 2019, les dimanches Sur place Gratuit Betton, son marché, ses cabarets… Une étape incontournable durant l’été ! Venez participez à la saison estivale des Cabarets du Marché de Betton ! 12 dimanches de concerts envoûtants et endiablés pour ravir les oreilles des passants ! Côté programmation : 09-juin Héron & Duval Chanson 16-juin Grand Dakar thèmes traditionnels Dakar 23-juin Jason Mist reggae folk blues from Nouvelle-Calédonie 07-juillet Mais Uma Vez musique brésilienne 21-juillet Demascarone chanson swing 28-juillet Marolito Flamenco et rumba catalane 11-août Higginson swing 18-août L’Homme Marteau chanson française réaliste empreinte de poésie 25-août Nora biesle chansons yiddish et françaises 01-septembre Insch musique écossaise traditionnelle 08-septembre Oversea musique irlandaise et folk-américaine 15-septembre Georges Martin chanson folk swing Place de la Cale Place de la Cale Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine dimanche 9 juin 2019 – 10h00 à 11h00

