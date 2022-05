Cabaret du Marché / MONSIEUR G & ASSOCIÉS Place de la Cale Betton Catégories d’évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

Cabaret du Marché / MONSIEUR G & ASSOCIÉS Place de la Cale, 19 juillet 2020 10:00, Betton. Dimanche 19 juillet 2020, 10h00 Sur place Entrée libre Chanson française Énervant diront certains, attachant pour beaucoup d’autres, ce personnage haut en couleur vous invite à découvrir son univers artistique à travers un spectacle de chansons françaises inédites et originales. Souvent drôles, parfois tendres, ses compositions aux textes ciselés et un brin provocateurs, traitent de sujets multiples. Se moquant des travers de l’être humain, appuyant là où ça fait mal, il aime à se gausser de la société et des bien-pensants. Place de la Cale Place de la Cale Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine dimanche 19 juillet 2020 – 10h00 à 12h30

