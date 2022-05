Cabaret du Marché / LES P’TITS GOUAILLEURS Place de la Cale Betton Catégories d’évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

Cabaret du Marché / LES P’TITS GOUAILLEURS Place de la Cale, 26 juillet 2020 10:00, Betton. Dimanche 26 juillet 2020, 10h00 Sur place Entrée libre Autour de Brassens Après avoir parcouru les routes de France durant 3 années avec une centaine de concerts consacrés aux chansons de Renaud, le duo vous embarque, cette fois-ci, dans l’univers de Mr. Georges Brassens. Toujours dans une ambiance chaleureuse et familiale, et avec leurs instruments (guitare, bouzouki, accordéon), les deux compères, Richard et Florent, vous feront découvrir ou redécouvrir les chansons de Mr. Brassens à leur façon, dans la joie et la bonne humeur ! Place de la Cale Place de la Cale Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine dimanche 26 juillet 2020 – 10h00 à 12h30

