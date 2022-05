Cabaret du Marché / JOLIES LETTERS Place de la Cale Betton Catégories d’évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

Cabaret du Marché / JOLIES LETTERS Place de la Cale, 6 septembre 2020 10:00, Betton. Dimanche 6 septembre 2020, 10h00 Sur place Entrée libre Bluegrass La Soul, c’est cette pop afro-américaine qui groove, avec des voix fabuleuses. Le Bluegrass, c’est la complainte survoltée des gens simples. Jolies Letters fusionne ces deux univers pour en extraire une musique poétique, puissante et enveloppante : le Soulgrass. Emmené par Matthieu Grimm et sa voix chaleureuse, le groupe transporte le public par son énergie et sa signature sonore unique, mélangeant harmonies vocales, violon traditionnel, percussions DIY, contrebasse bien pulsée et guitares atmosphériques. Des ballades Soul présentes dans notre ADN musical au répertoire Bluegrass rythmé, en passant par des compositions imagées en français, Jolies Letters raconte avec humour des odes à l’Amour, l’Espoir et la Nature, à la confluence du moderne et de l’intemporel. Place de la Cale Place de la Cale Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine dimanche 6 septembre 2020 – 10h00 à 12h30

