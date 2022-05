Cabaret du Marché / IMRAMA Place de la Cale Betton Catégories d’évènement: Betton

Cabaret du Marché / IMRAMA Place de la Cale, 5 juillet 2020 10:00, Betton. Dimanche 5 juillet 2020, 10h00 Sur place Entrée libre Folk IMRAMA explore et voyage dans les vastes territoires folk en mêlant chansons, compositions et mélodies d’inspirations nord-américaines, traditionnelles irlandaises ou anglaises. Faisant une place importante aux bourdons, la voix et les cordes se retrouvent dans une balade musicale, harmonieuse et directe. Place de la Cale Place de la Cale Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine dimanche 5 juillet 2020 – 10h00 à 12h30

