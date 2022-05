Cabaret du marché / HOT BIDULE CLUB Place de la Cale Betton Catégories d’évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

Cabaret du marché / HOT BIDULE CLUB Place de la Cale, 2 août 2020 10:00, Betton. Dimanche 2 août 2020, 10h00 Sur place Entrée libre Jazz Manouche Pour résumer Hot Bidule Club il faut retenir trois choses : une guitare, un saxophone et du Swing ! Deux musiciens normands passionnés de Jazz Manouche qui battent la campagne et laissent derrière eux une irréfrénable envie de danser semble être également une bonne description de ce duo iconoclaste. Des grands standards de Django Reinhardt aux classiques de la chanson française en passant par quelques compositions personnelles, Hot Bidule Club balaye plusieurs années de jazz de swing et de chanson en assumant un style rétro chic aussi bien musical que vestimentaire ! Place de la Cale Place de la Cale Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine dimanche 2 août 2020 – 10h00 à 12h30

Détails Heure : 10:00 - 12:30 Catégories d’évènement: Betton, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Place de la Cale Adresse Place de la Cale Betton Ville Betton lieuville Place de la Cale Betton Departement Ille-et-Vilaine

Place de la Cale Betton Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/betton/

Cabaret du marché / HOT BIDULE CLUB Place de la Cale 2020-08-02 was last modified: by Cabaret du marché / HOT BIDULE CLUB Place de la Cale Place de la Cale 2 août 2020 10:00 Betton Place de la Cale Betton

Betton Ille-et-Vilaine